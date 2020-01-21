Ярославль принимает участие в конкурсе за звание самого узнаваемого города страны

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:04:09+03:00

Ярославль на 41 месте в рейтинге узнаваемости Фото: Полина Вачнадзе

Проголосовать можно в режиме онлайн

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Ярославль может стать самым узнаваемым городом страны, если победит в проекте «Город России – национальный выбор». Отдать свой голос в режиме онлайн может любой желающий, итоги будут подведены 30 декабря.

В проекте представлено 83 города страны. Здесь можно узнать их историю и культуру, посмотреть фотографии достопримечательностей и памятников архитектуры.

На данный момент в десятке самых узнаваемых Владимир, Смоленск, Севастополь, Нальчик, Барнаул, Курск, Омск, Хабаровск, Магас и Оренбург. Ярославль на 41 месте с 541 голосом.

ИСТОЧНИК KP.RU