Запись первоклассников в рыбинские школы начнется 25 января

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:41:51+03:00

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Заявления от родителей о приеме детей в первые классы школы Рыбинска начнут принимать с 25 января. В новом учебном году за парты должны сесть 2333 юных рыбинца, планируется открыть 90 первых классов.

Сейчас на сайте каждой школы опубликована информация о дате и времени приема заявлений, до 1 февраля все школы должны приступить к этой процедуре.

- Каждое образовательное учреждение проанализировало, сколько детей проживает на закрепленной за ним территории. Мы провели перераспределение территорий, увеличили охват микрорайонов, чтобы удовлетворить запросы родителей. Особенно это коснулось центральной части, где находятся лицей №2, школы №№1, 3, 10 и 26, - пояснила начальник отдела развития общего и дополнительного образования Вера Горячева.

Кстати, в этом году первоочередное право попасть в конкретную школу имеют те дети, братья или сестры которых уже там учатся. Но этим преимуществом семья может воспользоваться только в том случае, если все члены семьи имеют общее место жительство.

ИСТОЧНИК KP.RU