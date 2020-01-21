2020-01-21T15:26:02+03:00
Общество

В Ярославской области на левом берегу Тутаева открылась государственная аптека

Там льготники смогут получать социальную помощь
Екатерина РЯБЦЕВА
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Еще один аптечный пункт появится в ближайшее время на правом берегуЕще один аптечный пункт появится в ближайшее время на правом берегуФото: Правительство Ярославской области
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На левом берегу Тутаева, где проживают 454 льготника, появилась новая государственная аптека. Еще одно заведение готовится к открытию на правом берегу.

За прошлый год в Ярославской области появилось 10 государственных аптек для социальной помощи населения.

– Большая часть пунктов находится в медицинских учреждениях региона и обслуживает население 18 районов области, включая самые удаленные, – рассказали в пресс-службе правительства области.

На этот год запланировано открытие еще пяти аптечных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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