2020-01-21T15:19:50+03:00
Общество

В Ярославской области кафе, где продавали алкоголь без лицензии, грозит многомиллионный штраф

Специалисты провели 45 «антиалкогольных» рейдов
Полина Вачнадзе
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Специалисты провели 45 «антиалкогольных» рейдов. ФОТО: правительство Ярославской областиСпециалисты провели 45 «антиалкогольных» рейдов. ФОТО: правительство Ярославской области
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По итогам этих профилактических мероприятий в разных районах области выявлены нарушения, связанные с продажей алкоголя. Например, ростовское кафе, работу которого после проверки приостановили, продавало посетителям спиртное без лицензии и признаками фальсификации акцизной марки. Сейчас оно изъято и отправлено на анализ. Возбуждено административное дело, наказание по нему – штраф до 3 миллионов рублей.

В Переславском районе и в Ярославле продавали алкоголь по цене ниже установленного минимума, а в Ярославском районе продажи шли даже в ночное время.

Кроме того, прошли 10 рейдов по пресечению придорожной торговли спиртосодержащей продукцией. В основном, разговор идет о торговле стеклоомывающей жидкостью. По предварительным данным, в 70% закупленной продукции содержится смертельно опасный метанол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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