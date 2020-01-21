В Ярославской области кафе, где продавали алкоголь без лицензии, грозит многомиллионный штраф

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:19:50+03:00

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По итогам этих профилактических мероприятий в разных районах области выявлены нарушения, связанные с продажей алкоголя. Например, ростовское кафе, работу которого после проверки приостановили, продавало посетителям спиртное без лицензии и признаками фальсификации акцизной марки. Сейчас оно изъято и отправлено на анализ. Возбуждено административное дело, наказание по нему – штраф до 3 миллионов рублей.

В Переславском районе и в Ярославле продавали алкоголь по цене ниже установленного минимума, а в Ярославском районе продажи шли даже в ночное время.

Кроме того, прошли 10 рейдов по пресечению придорожной торговли спиртосодержащей продукцией. В основном, разговор идет о торговле стеклоомывающей жидкостью. По предварительным данным, в 70% закупленной продукции содержится смертельно опасный метанол.

ИСТОЧНИК KP.RU