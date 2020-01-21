2020-01-21T14:57:15+03:00
Звезды

25 января в музей-заповедник Ярославля будет бесплатный вход

В этот день музей отметит свое 155-летие
Полина Вачнадзе
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Ежегодно Ярославский музей-заповедник посещает миллион человекЕжегодно Ярославский музей-заповедник посещает миллион человекФото: Мэрия Ярославля
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В ближайшую субботу, 25 января, Ярославский музей-заповедник будет отмечать свой 155-ый день рождения. В этот день вход для всех посетителей будет бесплатным.

Годом основания Ярославского музея-заповедника считается 1865-ый. В этот день состоялось публичное открытие музея Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении. Инициатором выступил председатель общества, профессор естественной истории Демидовского лицея Андрей Петровский. Преемником этого музея является современный естественнонаучный отдел (экспозиция «Природа Ярославского края»).

Ежегодно Ярославский музей-заповедник посещает миллион человек, проводится 12 тысяч экскурсий на пяти языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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