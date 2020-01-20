В Ярославле откроют еще 65 пунктов приема использованных батареек

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:02:06+03:00

В Ярославле спецприемники стоят в многофункциональных центрах, вузах и 35 школах

Они появятся в школах и торговых центрах

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55 спецконтейнеров для сбора отработанных источников питания планируют установить в школах в районных центрах, еще 10 – в торговых центрах Ярославля и Рыбинска.

Напомним, что осенью прошлого года в регионе запустили самое крупное в стране предприятие по переработке батареек, которое обеспечивает полноценную переработку больших объемов химических источников тока с эффективным извлечением полезных фракций. Процесс называют полностью экологически безопасным. За несколько месяцев работы на предприятии утилизировали около 8 тонн батареек.

В Ярославле спецприемники стоят в многофункциональных центрах, вузах и 35 школах – в общей сложности работает 155 пунктов приема. В этом году новые пункты откроются в Рыбинске, Переславле, Гаврилов-Яме, Ростове, Данилове, Угличе.

Всю информацию о сборе, переработке, а также о первичных пунктах приема отработанных источников тока теперь можно получить на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU