Ярославль как маленькое Чикаго: у местного гангстера нашли наркотики, револьвер, патроны и взрывчатку

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:43:29+03:00

Ближайшие пять лет мужчина будет обдумывать, зачем приобрел этот набор

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31-летний житель Ленинского района в августе 2019 года купил через интернет наркотики за 1100 рублей, и нашел в тайнике почти 1,274 грамма. Через сутки он повторил дозу. Когда сотрудники полиции заинтересовалась потребителем, то направились к нему домой проводить обыск. В квартире у ярославца правоохранители нашли самодельное гладкоствольное оружие на основе сигнального револьвера РС-22 «Страж» и шесть патронов. А еще в этот же день подозреваемый купил у знакомого промышленно изготовленный бездымный нитроцеллюлозный порох, являющийся взрывчатым веществом.

Были возбуждены уголовные дела по трем статьям – 228, 222 и 222.1.

Во время судебного заседания мужчина отказался давать показания, но вину признал в полном объеме. Это стало смягчающим обстоятельством.

– Суд по совокупности преступлений назначил окончательно наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU