МЧС по Ярославской области предупреждает об усилении ветра
Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду
Погода ожидается облачная с осадками в виде снега и дождя.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ухудшение погоды в Ярославской области ожидается завтра, 21 января. По данным регионального управления МЧС, порывы западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. В связи с этим не исключены обрывы линий электропередач, обрушение слабоукрепленных конструкций, нарушения в работе системы ЖКХ. Гололедица может стать причиной увеличения количества ДТП.
Погода ожидается облачная с осадками в виде снега и дождя.
Температура воздуха днем от 0 до +5, ночью от -3 до +2.
ИСТОЧНИК KP.RU