2020-01-20T16:42:28+03:00
Общество

МЧС по Ярославской области предупреждает об усилении ветра

Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
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Погода ожидается облачная с осадками в виде снега и дождя.Погода ожидается облачная с осадками в виде снега и дождя.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ухудшение погоды в Ярославской области ожидается завтра, 21 января. По данным регионального управления МЧС, порывы западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. В связи с этим не исключены обрывы линий электропередач, обрушение слабоукрепленных конструкций, нарушения в работе системы ЖКХ. Гололедица может стать причиной увеличения количества ДТП.

Погода ожидается облачная с осадками в виде снега и дождя.

Температура воздуха днем от 0 до +5, ночью от -3 до +2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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