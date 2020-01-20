2020-01-20T16:21:22+03:00
Общество

Горе-мать из Ярославской области будут судить за неуплату алиментов четырем детям

Женщина накопила долг в 1 миллион рублей
Полина Вачнадзе
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Мать задолжала своим детям 1 миллион рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской областиМать задолжала своим детям 1 миллион рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебным приставам пришлось долго разыскивать жительницу Гаврилов-Ямского района, чтобы напомнить ей о родительском долге и долге материальном – она задолжала своим четырем детям один миллион рублей.

Официально многодетная мать нигде не работала, на связь с судебными приставами не выходила, поэтому ее пришлось объявить в розыск. Скрывалась горе-мамаша в одной из деревень Гаврилов-Ямского района, где ее и нашли в ходе розыскных мероприятий.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 суток административного ареста, но на этом дело не закончится.

- Гражданку ждет еще один суд, на сей раз наказание будет серьезнее, ведь судить ее будут за совершение преступления по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Ей может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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