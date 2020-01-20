В ярославской детской областной больнице появился новый МРТ аппарат
В отделении лучевой диагностики консультативно-диагностического центра областной детской клинической больницы появился новый томограф. Он стоит около 87 миллионов рублей.
Аппарат МРТ поставили в специально отремонтированном помещении. Там выровняли пол и укрепили его балками: оборудование весит несколько тонн. Для исключения погрешностей в кабинете установили клетку Фарадея. Она защитит сканнер от внешних электромагнитных волн.
Новая мультимедийная система позволит детям случать музыку или сказки во время прохождения процедуры. Также у этого аппарата низкий уровень акустического шума. А еще можно регулировать подсветку и температуру.
– Для работы с этим томографом в скором времени будет приобретен аппарат для проведения наркоза из специальных материалов. Это позволит осуществлять исследования под общей анестезией и обследовать детей с рождения, – рассказали в пресс-службе правительства области.
С помощью нового аппарата МРТ можно обследовать до шесть маленьких пациентов в день.
ИСТОЧНИК KP.RU