Из-за теплой погоды отменили соревнования по биатлону под Рыбинском

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:00:03+03:00

Они должны были пройти в ЦЛС «Демино» с 22 по 27 января

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Погодные условия внесли свои коррективы. Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону, которые должны были пройти под Рыбинском в конце января, отменили.

- С погодой бороться невозможно. Никаких гарантий, что будет мороз и снег, в ближайшие дни нет. Хотя еще пять дней назад синоптики прогнозировали на эти дни отрицательные температуры. Чтобы получить качественный снег из пушек, температура должна быть не выше -8 градусов, - сказал вице-президент СБР Вадим Мелихов.

Он также подчеркнул, что все причастные до последнего готовились и прилагали все усилия, чтобы соревнования состоялись. Но не сложилось. Старты, запланированные в Рыбинске, переносятся в Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU