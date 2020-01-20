Из-за теплой погоды отменили соревнования по биатлону под Рыбинском
Погодные условия внесли свои коррективы. Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону, которые должны были пройти под Рыбинском в конце января, отменили.
- С погодой бороться невозможно. Никаких гарантий, что будет мороз и снег, в ближайшие дни нет. Хотя еще пять дней назад синоптики прогнозировали на эти дни отрицательные температуры. Чтобы получить качественный снег из пушек, температура должна быть не выше -8 градусов, - сказал вице-президент СБР Вадим Мелихов.
Он также подчеркнул, что все причастные до последнего готовились и прилагали все усилия, чтобы соревнования состоялись. Но не сложилось. Старты, запланированные в Рыбинске, переносятся в Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU