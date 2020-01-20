В Ярославле на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в 14:20 у дома №24 на улице Труфанова в Дзержинском районе. По предварительной информации, 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала «Шкода». После наезда автомобиль врезался в забор.

Мальчик, к счастью, остался жив. С травмами его доставили в больницу. На данный момент о его состоянии больше ничего не известно, как не известно и о состоянии водителя.

Кстати, по словам местных жителей, на этой «зебре» рисковать пешеходам приходится часто. Светофора нет, в потемках перебегающих людей заметить сложно.

- Здесь пешеходы как муравьи. Сделать надо светофор. Сама езжу каждый день, утром пешеходов в черной одежде не видно, вот и сбивают. А еще идут еле-еле, как по подиуму, - пишет в соцсетях Елена Шитякова.

ИСТОЧНИК KP.RU