На крещенские купания пришли 11 тысяч ярославцев

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:54:17+03:00

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В праздник Крещения на источниках и в купелях Ярославской области 6,5 тысяч верующих совершили обряд омовения, а посетили эти места почти 11 тысяч человек. Такие данные предоставило ГУ МЧС России. Рядом с купелями дежурили врачи, спасатели и полиция.

Из-за плюсовой температуры количество мест для крещенских купаний сократилось.

– Изначально было заявлено о 34 подготовленных местах для купаний, но в Гаврилов-Ямском районе к вечеру 17 января было принято решение не эксплуатировать купели в селах Унимерь, Великое и Шопша, – пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU