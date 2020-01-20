«Красная Фурия» из Ярославля покоряет «КИВИН 2020»

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:26:19+03:00

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Отличные новости пришли из Сочи, где прямо сейчас проходит фестиваль «КИВИН 2020», на который отравились сразу три команды КВНщиков из Ярославля. По итогам первого тура ребята из «Стив Джобс» получили повышенный рейтинг, что позволит им участвовать в более крупных лигах, чем ярославская. А Анфиса Шустова, она же «Красная Фурия» проходит во второй тур.

Фестиваль для молодых и опытных команд - шанс попасть в телевизионные лиги. Анфиса штурмует эту вершину уже не впервые: в 2018 году она стала полуфиналистом Премьер-лиги на Первом канале.

Напомним, в прошлом году ярославская команда «Шурочка» прошла в премьерку, но не смогла получить поддержки региона, из-за чего не попала в сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU