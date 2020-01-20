В Заволжском районе Ярославля вандалы сломали елку и украли гирлянду

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:06:04+03:00

Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава администрации

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О том, что новогодняя конструкция повреждена, в администрации района выяснили сегодня. Оказалось, что сломана одна из елок, украшавшая перекресток проспекта Авиаторов и проспекта Машиностроителей, украдена гирлянда и приведен ы внегодность два прожектора.

- Территориальная администрация разделяет со всеми неравнодушными жителями чувство негодования по поводу совершенного поступка. Ведь новогоднюю атмосферу в нашем районе создавало много рук, и украшенные елки были частью этого праздничного настроения, - написал на своей странице в соцсети глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

И обратил внимание на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации за акт вандализма предусмотрено наказание. Кроме того, он призвал ярославцев к гражданской сознательности и ответственному отношению к облику Заволжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU