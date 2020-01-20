В выходные 28 пьяных водителей катались по Ярославской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:31:12+03:00

Точнее столько выявили сотрудники ДПС во время рейдов и патрулирования

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В четверг, 16 января, в дежурную часть ГИБДД позвонил мужчин и рассказал, что, возможно, видел пьяного водителя, который управляет БМВ. Также он дал фрагмент номера и ориентировку.

На место выехали сотрудники ДТП, где задержали безответственного водителя и составили протокол об административном правонарушении.

– За управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, – пояснили в ведомстве.

Кстати, за выходные в Ярославской области выявили 28 пьяных водителей.

Если вы заметите на дорогах безответственных автомобилистов, не оставайтесь равнодушными и позвоните по номеру 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU