Под Переславлем в пожаре погибла женщина
Причиной возгорание могло стать неправильное использование электроприборов
Проводится доследственная проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Огонь в дачном доме с СНТ «Вашутино» Переславского района вспыхнул около 3.30 утра. На место выехали три пожарные машины, полностью возгорание удалось ликвидировать только к 8.00.
В огне погибла 45-летняя женщина. 71-летнего мужчину доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла стать неправильная эксплуатация электроприборов.
- Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU