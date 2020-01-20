2020-01-20T12:17:35+03:00
Общество

Под Переславлем в пожаре погибла женщина

Причиной возгорание могло стать неправильное использование электроприборов
Полина Вачнадзе
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Проводится доследственная проверка. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерПроводится доследственная проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Огонь в дачном доме с СНТ «Вашутино» Переславского района вспыхнул около 3.30 утра. На место выехали три пожарные машины, полностью возгорание удалось ликвидировать только к 8.00.

В огне погибла 45-летняя женщина. 71-летнего мужчину доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла стать неправильная эксплуатация электроприборов.

- Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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