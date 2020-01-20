Пьяный ярославец напал на экипаж скорой помощи
Мужчина разгромил машину и перепугал врачей
В ближайшее время машина не сможет обслуживать пациентовФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Медики приехали на вызов в Заволжском районе ночью в воскресенье. Здесь, на территории одного из шиномонтажей, помощь потребовалась пьяному мужчине. Но, когда карета прибыла на вызов, спасаться пришлось самим врачам – пациент разбушевался, взял в руки металлическую трубу и стал крушить «Газель». Врачи, к счастью, не пострадали, чего не скажешь о машине.
Разбитые стекла, покореженный металл – все это запротоколировали прибывшие на место полицейские, которые увезли с собой агрессора. Придя в себя, мужчина пообещал возместить ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU