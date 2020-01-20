Добрая новость о том, как ярославские росгвардецы нашли бабушку, которая не знала, как вернуться домой

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:35:05+03:00

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Во время патрулирования в Ленинском районе Ярославля сотрудники Росгвардии получили сообщение, что около 14 часов пропала пенсионерка. Пожилая женщина вышла из дома, но не смогла вернуться, потому что не знала, как это сделать.

Родственники рассказали росгвардейцам, что бабушка может попасть в беду, потому что плохо ориентируется на местности по состоянию здоровья.

В одном из дворов недалеко от ее дома пропавшую все же нашли. Ярославна назвала свое имя.

– Сотрудники Росгвардии доставили женщину домой, где ее встретила дочь и поблагодарила их за помощь в поисках пропавшей и оказанное содействие, – рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU