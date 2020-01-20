2020-01-20T10:11:14+03:00
Происшествия

Тяжкий вред здоровью: пьяный житель Ярославской области отправится за решетку

Женщина, которую он побил, попала в больницу с травмами
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина уже был судим ранееМужчина уже был судим ранееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце октября 2019 года в поселке Карачиха пьяный 38-летний мужчина избил 56-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

– Дебошир, нанесший побои, ранее привлекался к уголовной ответственности. Летом 2019 года судом ему назначено условное наказание, но он вновь преступил закон, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование дела завершено. Его передали в суд. Агрессивный житель области может попасть за решетку на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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