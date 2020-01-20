2020-01-20T09:17:13+03:00
Происшествия

Ярославец купил в интернете пятитысячные купюры и расплачивался ими в кафе

Полиция задержала фальшивомонетчика
Екатерина РЯБЦЕВА
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Часть подозрительных купюр молодой человек уничтожил самЧасть подозрительных купюр молодой человек уничтожил самФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В одно из заведений Кировского района пришел 28-летний молодой человек. Свой заказ он решил оплатить пятитысячной купюрой. Сотрудники кафе заметили неладное и обратились в полицию. Оказалось, деньги были поддельные.

Позже выяснилось, что ярославец купил в интернете десять купюр, номиналом пять тысяч рублей. Часть из них он не решился использовать, и уничтожил сам. А остальными расплачивался в разных заведениях. Фальшивомонетчик во всем сознался.

– В соответствии с действующим законодательством, максимальное наказание, за совершение данного преступления, предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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