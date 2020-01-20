В Ярославле на иномарку упала лопата и разбила заднее стекло

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:58:59+03:00

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В субботу, 18 января, в 15 микрорайоне Дзержинского района во дворе дома №88/23 на Ленинградском проспекте на иномарку «Ниссан Тиида» упала лопата. Хозяева автомобиля уверены, что садовый инструмент летел с верхних этажей третьего подъезда. Заднее стекло «Ниссана» разбилось и высыпалось в салон.

– Возможно, у кого-то работал видеорегистратор и он мог заснять происшествие, либо кто-то в этот момент входил или выходил из подъезда, – просят помощи пострадавшие в группе «Подслушано в Ярославле!» ВКонтакте. – Важна любая информация! Если вы не можете помочь информацией или видео, то огромная просьба сделать репост.

ИСТОЧНИК KP.RU