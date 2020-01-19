У «Ярославича» получилось дать бой «Грозному

19 Янв. 2020 2020-01-19T23:32:56+03:00

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Повторный матч с «Грозным» ярославцы проиграли в упорной борьбе. В первой игре между «Ярославичем» и «Грозным» команда Андрея Ноздрина несколько неожиданно, но тем не менее уверенно переиграла южан, занимающих намного более высокое место в турнирной таблице чемпионата Высшей лиги «А». Причем ярославцы действовали с таким запалом и с таким запасом, что могли, казалось бы, на еще одну победу дома претендовать. Однако повторный матч «Ярославича» с другим соперником по 5-му туру, со ставропольским «Трансгазом» сильно охладил амбиции ярославских болельщиков. Но не заглушил полностью надежды на успех в матче с «Грозным». «Ярославичу» надо было только играть точно так же, как в первом матче. И вот именно это у ярославцев не стало получаться с самого начала. Любопытно, что обе команды в первом сете долго набирали очки исключительно за счет ошибок соперника. Даже ввод мяча в игру не получался. Лишь примерно на 8-ом розыгрыше прорезалась атака. Явно бросалось в глаза, что обе команды еще под впечатлением от результата первой игры, потому психологически им требуется время, чтобы стряхнуть стресс. Это быстрее получилось у более опытных южан, которые не стали ломиться в ярославский блок, предпочитая обыгрывать его обводящими ударами или скидками. К скидкам, надо отметить, наши ребята оказались не готовы, хотя по прошлым играм уже должны были усвоить урок. Частично «Ярославич» компенсировал более хитрые действия южан на сетке своими атакующими ударами. Но только частично. Потому что южане, как говорится, по косточкам разобрали атаки «Ярославича», где главным забойщиком должен был стать Сергей Локтионов, и громоздили против него плотный забор. Сергей, к сожалению, стал теряться, а атаки пошли в аут. Учитывая, что определенное число своих ошибок у наших обязательно будет, первый сет спасти не удалось, хотя к концовке у наших уже подача стала получаться. Во втором сете выявилась еще одна беда. Уже со связующим Алексеем Сакеевым, которому не удавалось получить нормальную доводку с приема. Южане варьировали свои подачи, то на силу полагаясь, то коварный планер. Иногда у наших при этом сбоило, а из таких отдельных эпизодов и складывается итог каждого сета. Явно расстроенного Сакеева все же пришлось заменить на Михаила Вышникова, что чуть выправило игру у наших. Удалось даже перехватить инициативу и на концовку выйти с лидерством – 20:18. И здесь, словно убаюканные перевесом, наши сами стали ошибаться. Особенно катастрофичными стали две атаки нашего капитана Ивана Пискарева в аут. «Грозный» выравнял счет, а сет перешел в бой на «больше-меньше». Опытные южане более хладнокровно довели этот бой до своего выигрыша. Третий сет становился решающим. Но для его выигрыша у «Ярославича» фактически оставался один козырь – доигровщик Рафаэл Мигел, который бился отчаянно не только за каждый мяч, но порой и за партнеров. Вышедший вместо Локтионова диагональный Дмитрий Лепехин с его силовыми подачами сумел поддерживать равную борьбу в сете, но внести перелом ему не удавалось. Ярославцам удалось только устроить настоящую битву в концовке, где обе команды поочередно выходили вперед, но тут же теряли шанс. В конце концов, опыт взял верх на молодостью «Ярославича». Но будем надеяться, что именно в таких битвах приобретается опыт.

«Ярославич» - «Грозный» - 0:3 (22:25, 26:28, 29:31)

ИСТОЧНИК KP.RU