2020-01-19T23:32:56+03:00
Спорт

У «Ярославича» получилось дать бой «Грозному

Но не больше
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Повторный матч с «Грозным» ярославцы проиграли в упорной борьбе. В первой игре между «Ярославичем» и «Грозным» команда Андрея Ноздрина несколько неожиданно, но тем не менее уверенно переиграла южан, занимающих намного более высокое место в турнирной таблице чемпионата Высшей лиги «А». Причем ярославцы действовали с таким запалом и с таким запасом, что могли, казалось бы, на еще одну победу дома претендовать. Однако повторный матч «Ярославича» с другим соперником по 5-му туру, со ставропольским «Трансгазом» сильно охладил амбиции ярославских болельщиков. Но не заглушил полностью надежды на успех в матче с «Грозным». «Ярославичу» надо было только играть точно так же, как в первом матче. И вот именно это у ярославцев не стало получаться с самого начала. Любопытно, что обе команды в первом сете долго набирали очки исключительно за счет ошибок соперника. Даже ввод мяча в игру не получался. Лишь примерно на 8-ом розыгрыше прорезалась атака. Явно бросалось в глаза, что обе команды еще под впечатлением от результата первой игры, потому психологически им требуется время, чтобы стряхнуть стресс. Это быстрее получилось у более опытных южан, которые не стали ломиться в ярославский блок, предпочитая обыгрывать его обводящими ударами или скидками. К скидкам, надо отметить, наши ребята оказались не готовы, хотя по прошлым играм уже должны были усвоить урок. Частично «Ярославич» компенсировал более хитрые действия южан на сетке своими атакующими ударами. Но только частично. Потому что южане, как говорится, по косточкам разобрали атаки «Ярославича», где главным забойщиком должен был стать Сергей Локтионов, и громоздили против него плотный забор. Сергей, к сожалению, стал теряться, а атаки пошли в аут. Учитывая, что определенное число своих ошибок у наших обязательно будет, первый сет спасти не удалось, хотя к концовке у наших уже подача стала получаться. Во втором сете выявилась еще одна беда. Уже со связующим Алексеем Сакеевым, которому не удавалось получить нормальную доводку с приема. Южане варьировали свои подачи, то на силу полагаясь, то коварный планер. Иногда у наших при этом сбоило, а из таких отдельных эпизодов и складывается итог каждого сета. Явно расстроенного Сакеева все же пришлось заменить на Михаила Вышникова, что чуть выправило игру у наших. Удалось даже перехватить инициативу и на концовку выйти с лидерством – 20:18. И здесь, словно убаюканные перевесом, наши сами стали ошибаться. Особенно катастрофичными стали две атаки нашего капитана Ивана Пискарева в аут. «Грозный» выравнял счет, а сет перешел в бой на «больше-меньше». Опытные южане более хладнокровно довели этот бой до своего выигрыша. Третий сет становился решающим. Но для его выигрыша у «Ярославича» фактически оставался один козырь – доигровщик Рафаэл Мигел, который бился отчаянно не только за каждый мяч, но порой и за партнеров. Вышедший вместо Локтионова диагональный Дмитрий Лепехин с его силовыми подачами сумел поддерживать равную борьбу в сете, но внести перелом ему не удавалось. Ярославцам удалось только устроить настоящую битву в концовке, где обе команды поочередно выходили вперед, но тут же теряли шанс. В конце концов, опыт взял верх на молодостью «Ярославича». Но будем надеяться, что именно в таких битвах приобретается опыт.

«Ярославич» - «Грозный» - 0:3 (22:25, 26:28, 29:31)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У «Ярославича» получилось дать бой «Грозному
Ярославский депутат Петровский попросил Путина закрыть «Дом-2»
В Ярославской области похолодает до -7 градусов
В Ярославле «Лада Калина» сбила девочку-подростка
В Ярославле на Авиаторов маршрутка влетела в стоящий ВАЗ
Плач ярославцев: автомобилисты жалуются на «убитую» Промышленную улицу
«Буря» обыгрывает в Москве ЦСКА-2
Продлить победную серию «Ярославич» не смог
В Некрасовской библиотеке Ярославля проходит выставка к Всемирному дню The Beatles
Прокуратура в Ярославле через суд требует закрыть доступ к заброшенному зданию у Провинциального колледжа
В Ростовском районе погиб водитель машины, столкнувшейся с лесовозом
В Ярославле оборудовали единственную купель на пруду Толгского монастыря
Мастер-класс в день рождения «Шинника»
"Тойота" летела от Крестов как сумасшедшая". Очевидцы рассказали о смертельном ДТП В Ярославле
Виновнику аварии на Московском проспекте в Ярославле грозит до 7 лет лишения свободы
Повержен грозный «Грозный»
В Ярославле в ДТП на Московском проспекте в машине сгорели два человека
В Ярославле по маршруту №70 вновь будет ходить автобус
В Ярославле подрядчик будет исправлять неполадки на дороге, где постоянно скапливалась вода
Детский сад в Ярославле строят с опережением графика
Суд арестовал Рината Бадаева по делу о взятке в особо крупном размере на два месяца
В Ярославле скончался Заслуженный артист России Виктор Григорюк
В Рыбинском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Ярославле медведица Маша до сих пор не впала в спячку
Избил заключенных: Суд приговорил бывшего инспектора отдела безопасности ярославской ИК-1 Максима Яблокова к реальному сроку