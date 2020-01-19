Ярославский депутат Петровский попросил Путина закрыть «Дом-2»

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:00:01+03:00

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Ярославский депутат, активист и блогер Дмитрий Петровский снова серфит на волнах хайпа. На этот раз он написал обращение к Владимиру Путину и попросил президента закрыть «Дом-2». Накануне во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны глава государства назвал моральными уродами тех, кто высказался против материальной поддержки семей с детьми. Продолжая тему, Петровский решил посодействовать закрытию «рассадников этих моральных уродов».

– Чтобы они нормальных людей своим уродством не заражали, – не на шутку разошелся блогер.

Откуда Дмитрий знает, что происходит на скандальном ток-шоу – неизвестно. Ведь сам он его никогда не смотрел.

– Я вижу его "выпускников – Беркову, Собчак, Бузову. Водонаеву. Вряд ли это достойный пример для молодёжи, – считает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU