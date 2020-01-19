2020-01-19T17:42:54+03:00
Общество

В Ярославской области похолодает до -7 градусов

Заморозки ожидаются в четверг
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из-за смены температур на дорогах возможна гололедицаИз-за смены температур на дорогах возможна гололедицаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Синоптики обещают, что на этой неделе в Ярославском регионе будет минусовая температура. Правда, не устойчивая. Ртуть в термометре упадет до -7 градусов лишь один раз за неделю – в ночь со среды на четверг. В остальные дни снова будет относительно теплая погода.

В понедельник, 20 января, будет от -3 до +3 градусов. Из-за смены температур на дорогах возможна гололедица.

– Ветер западный, северо-западный – 7-12 метров в секунду, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Возможно, на радость агрономам и лыжникам, пойдет небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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