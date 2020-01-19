2020-01-19T15:41:38+03:00
Происшествия

В Ярославле «Лада Калина» сбила девочку-подростка

Врачи увезли пострадавшую
Екатерина РЯБЦЕВА
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В субботу, 18 января, около 8 часов утра в Ярославле на улице Гагарина недалеко от дома №30 «Лада Калина» сбила 14-летнюю девочку. За рулем отечественного автомобиля находилась 50-летняя женщина.

Школьница получила травмы. Ее забрала карета скорой помощи.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, – прокомментировали ДТП в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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