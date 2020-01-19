В Ярославле на Авиаторов маршрутка влетела в стоящий ВАЗ
Два мужчины доставлены в больницу с травмами
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В субботу, 18 января, около 18 часов на проспекте Авиаторов недалеко от дома №77 маршрутка влетела в стоящий отечественный автомобиль. ВАЗ остановился на обочине, потому что сломался. Рядом с машиной стояли два мужчины – 1981 и 1987 года рождения. Их госпитализировали с травмами.
За рулем общественного транспорта находился 31-летний водитель.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики , МЧС, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU