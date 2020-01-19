Плач ярославцев: автомобилисты жалуются на «убитую» Промышленную улицу

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:53:21+03:00

И уже даже не надеются на скорое решение проблемы

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Горожане в соцсетях пожаловались на опостылевшую им Промышленную улицу. От проспекта Октября до Промышленного шоссе образовались огромные ямы. Они заполнены водой, и объехать их практически невозможно.

– Вода достает до решетки радиатора, приходится ездить по встречке, что в часы пик создаёт аварийную ситуацию, – пишет анонимный пользователь в паблике «Подслушано в Ярославле!».

Также он сообщает, что в прошлом году прокуратура Дзержинского района уже выходила с иском в суд и требовала у коммунальщииков привезти в порядок дороги. И суд, якобы, обязал их отремонтировать Промышленную улицу до 30 сентября 2019 года. Но воз и ныне там.

– Да у нас весь город , все улицы как после бомбежки. Ни где ни пройти, ни проехать, – поддержали автора в комментариях.

Может быть пора уже принять меры?

ИСТОЧНИК KP.RU