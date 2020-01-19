Плач ярославцев: автомобилисты жалуются на «убитую» Промышленную улицу
Горожане в соцсетях пожаловались на опостылевшую им Промышленную улицу. От проспекта Октября до Промышленного шоссе образовались огромные ямы. Они заполнены водой, и объехать их практически невозможно.
– Вода достает до решетки радиатора, приходится ездить по встречке, что в часы пик создаёт аварийную ситуацию, – пишет анонимный пользователь в паблике «Подслушано в Ярославле!».
Также он сообщает, что в прошлом году прокуратура Дзержинского района уже выходила с иском в суд и требовала у коммунальщииков привезти в порядок дороги. И суд, якобы, обязал их отремонтировать Промышленную улицу до 30 сентября 2019 года. Но воз и ныне там.
– Да у нас весь город , все улицы как после бомбежки. Ни где ни пройти, ни проехать, – поддержали автора в комментариях.
Может быть пора уже принять меры?
ИСТОЧНИК KP.RU