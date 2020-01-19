«Буря» обыгрывает в Москве ЦСКА-2

19 Янв. 2020 2020-01-19T00:38:49+03:00

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Матч команды Михаила Терехова против молодой поросли знаменитого армейского клуба, да еще в Москве, ожидался ярославскими болельщиками с долей опасения. Не столько потому, что на чужом паркете играть придется, сколько потому, что армейская молодежь в последних своих матчах стала наводить, что называется, шороху среди старожилов суперлиги. При этом у многих в памяти домашнее поражение «Буревестника» в кубковой ответной игре, когда только солидный очковый гандикап, добытый в первой игре в Москве, позволил Ярославлю шагнуть в Кубке дальше.

Но тут несомненно было объяснимо отсутствием в кубковых баталиях легионеров в обеих командах, а наши легионеры Артем Бутянковс и Джастин Роберсон как раз из тех, кто буквально делает игру «Буревестника».

Вот и в Москве на сей раз это было продемонстрировано на самый первых секундах, когда Джастин виртуозным проходом открыл счет в игре, заработав бонус.

За пару минут «Буря» наметала в армейское кольцо еще две «трёхи» от Андрея Семенова – 11:0. Ничего себе начало. Пришлось тайм-аутом останавливать погром. Но удалось не остановить, а только навязать встречную борьбу, благо у армейцев своих мастеров немало. Остановить атаки «Бури» молодым и талантливым москвичам оказалось не по силам. Как вырвалась «Буря» в счете вперед, так и финишировала, позволяя армейцам изредка приближаться на дистанцию одного-двух бросков.

Если первая половина игры еще оставляла москвичам надежду на лучшее с 31:37, то третья четверть напоминала для ЦСКА уже не бурю, а ураган, потому Джастин разыгрался на полную катушку, благодаря чему отрыв в счете резко вырос до 20-очковой отметки, а в начале 4-ой четверти даже перевалил за нее.

Отыграть у «Бури» 20 очков за 10 минут это вряд ли посильная задачка для какой-либо команды суперлиги. Это стало ясно всем игрокам и тренерам, потому игра перешла как бы в конкурс снайперов, кто больше набросает. Армейцы здесь были более удачливы, хотя наши парни смотрели на это как бы сквозь пальцы, стараясь только не допустить казуса.

А лучшим снайпером матча все равно стал Джастин с 28 очками. Неплохо отстрелялся и Бутянковс, которому при 13 очках всего одного подбора не хватило для «дабл-дабл». Но главным итогом матча стало восхождение «Бури» в лидирующую тройку суперлиги. Молодцы!

«ЦСКА-2» - «Буревестник» - 74 : 79 (12:16, 19:21, 15:28, 28:14)

ИСТОЧНИК KP.RU