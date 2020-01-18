Продлить победную серию «Ярославич» не смог

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:39:53+03:00

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Выигранный накануне ярославцами матч домашнего тура у «Грозного» вселял надежду на то, что команда Андрея Ноздрина на хорошем эмоциональном подъеме сможет дать и другой южной команде – «Трансгазу», тем более, что первый матч между ними растянулся на пять сетов, а «газовики» только на тайбрейке смогли взять верх. Появившаяся в действиях ярославских парней уверенность могла стать хорошим подкреплением для достижения победы.

Однако «газовики» доказали, что не просто так находятся на верхних строках турнирной таблицы чемпионата «Высшей лиги «А». Не то, чтобы «газовики» полностью превосходили "Ярославич" на площадке по всем пунктам статистики матча, но с первых же мячей стал заметен сделанный гостями акцент на максимальное добывание очков за счет атакующих действий. Уже в первом сете «газовики» своими атаками добыли почти в два раза больше, чем ярославцы. Именно таким способом «газовики» смогли перекрыть свои потери на подачах, так как тут они ошибались больше наших. При подачах они больше рисковали, усложняя и усиливая ввод мяча. А вот при удачной подаче «газовики» уже получали преимущество, поскольку доводка у наших становилась не идеальной. Одного этого было достаточно для затруднения нашему связующему Алексею Сакееву, чтобы пас на завершающий удар получался как нужно. Отсюда и завершения атак у нас часто не получались.

Конечно, для диагонального Сергея Локтионова лучше бы мяч доставлять поудобнее, что ли. Но и сам Сергей тоже не так был удачлив, как накануне. Нескольких его атак в аут оказалось достаточно, чтобы сет уплыл на Ставрополь.

Со второго сета Андрей Ноздрин попробовал усилить игру своих подопечных прежде всего на подаче, с которой, как он сказал после игры, всё начинается. Однако подача в этот вечер у ярославцев не шла, хотя накануне именно этим козырем удалось одолеть «Грозный» изредка получались силовые подачи у Локтионова и Рафаэла Мигела. У Ивана Пискарева силовая просто не шла. Единственным удачливым в создании соперникам затруднений в приеме был блокирующий Виталий Дикарев. На его подачах "Ярославич" нередко добывал брейковые очки.

И всё же атака "Ярославича" постепенно по ходу матча налаживалась. И за счет хорошего приема, и за счет замены Сакеева на Михаила Вышникова. В третьем сете "Ярославич" в атаке уже набрал очков больше, чем «газовики». Однако соперники в атаках были более изощренны, нежели наши ребята. Не всегда "газовики" рубили наотмашь, полагаясь только на силу. Часто им было достаточно сделать блок-аут.

Единственное, чего удалось добиться ярославцам в третьем, решающем сете, это довести дело до «больше-меньше». Но не больше, хотя хотелось лучшего.

"Ярославич" - "Трансгаз Ставрополь" - 0:3 (21:25, 22:25, 24:26)

ИСТОЧНИК KP.RU