2020-01-18T15:32:11+03:00
Происшествия

В Ростовском районе погиб водитель машины, столкнувшейся с лесовозом

ДТП произошло 17 января
Полина Вачнадзе
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Водитель "Рено" погиб на месте. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерВодитель "Рено" погиб на месте. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Авария случилась 17 января около 18:00 недалеко от поселка Петровское. По предварительной информации, водитель лесовоза "Фрейтлайнер", житель Ивановской области, выезжая со второстепенной дороги, не убедился, что главная дорога свободна. В результате в него врезался "Рено Дастер", в машине находилось два человека.

- Водитель автомашины «Рено», мужчина 1959 года рождения, скончался на месте происшествия. Пассажир, женщина 1961 года рождения, госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи. Мужчина и женщина являются жителями Ростовского района, - сообщили в пресс-службе УВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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