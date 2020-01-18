В Некрасовской библиотеке Ярославля проходит выставка к Всемирному дню The Beatles

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:30:31+03:00

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В выставочном зале библиотеки представлены книги, журнальные статьи и фотографии, рассказывающие об истории группы и биографии ее участников.

Первая книга о ливерпульской четверке в областной библиотеке появилась в 1989 году. Автор "Битлз - навсегда" Алексей Багир-Заде познакомил читателей с эпизодами из жизни квартета.

По мнению поклонников, самой лучшей биографией Джона Леннона считается книга Альберта Голдмана из серии «ЖЗЛ». Автор правдиво рассказывает о взлетах и падениях музыканта, приводит массу интересных фактов из истории квартета.

Автор издания «Джон Леннон. Письма» Хантер Дэвис проследил судьбу почти 300 посланий Джона родным, близким и фанатам. Кроме этого здесь же собраны черновики, наброски и рисунки автора, помогающие пролить свет на не выявленные вопросы творчества и взаимоотношений участников «The Beatles». Неоценимую поддержку в составлении книги оказала Йоко Оно – вдова и правообладатель творческого наследия Леннона.

Для любителей сухих фактов предназначены два энциклопедических справочника «The Beatles», которые включают в себя дискографию, нотографию, фильмографию, библиографию группы.

Сегодня, среди изобилия музыкальных направлений и стилей «Битлз» по-прежнему звучит искренне и светло. И вы можете еще раз убедиться в этом, послушав записи группы на виниловых дисках «Вечер трудного дня» и «Вкус меда», а также звукозаписи всех 13 альбомов группы Mp3-коллекции «The Beatles Uk Original Albums Stereo», выпущенных РМГ Рекордс в 2004 году.

Выставка открыта до 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU