Прокуратура в Ярославле через суд требует закрыть доступ к заброшенному зданию у Провинциального колледжа

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:16:14+03:00

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Внимание прокуратуры Кировского района привлекло заброшенное здание на улице Свободы. Оно находится недалеко от детского сада №124 и Провинциального колледжа, а значит в любой момент может привлечь внимание любопытных детей. Тем более, что окна и двери в постройке не заколочены, то есть попасть в нее не составляет труда. А тем временем находиться в строении опасно.

- Здание длительное время не эксплуатируется, содержится в ненадлежащем состоянии: имеет место отслоение штукатурки от стен, повреждена крыша, стены, провисают провода. Внутри объекта большое количество бытового мусора, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. - Проникновение в здание посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием исключить доступ посторонних людей в заброшку, проще говоря, закрыть все двери и окна. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU