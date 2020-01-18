2020-01-18T12:07:28+03:00
Спорт

Мастер-класс в день рождения «Шинника»

Футбольный клуб «Шинник» отметил свой день рождения открытой тренировкой и вручением удостоверений мастеров спорта
Виктор ПОЛЯК
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Поздравим мастеров, показавших класс!Поздравим мастеров, показавших класс!Фото: Виктор ПОЛЯК
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На этой неделе руководство футбольного клуба «Шинник» и тренерский штаб предложили своим болельщикам совместно отметить день рождения команды. Благо и повод дополнительный появился. Наконец-то завершено оформление званий мастеров спорта по футболу игрокам «Шинника», которые в сезоне 2017-18 гг. в розыгрыше Кубка России пробились в полуфинал и тем самым выполнили нормативы на присвоение высокого звания.

Всего нормативы мастеров спорта тогда, два года назад, выполнили 22 футболиста. Однако футбольная карьера этих ребят сложилась так, что сейчас в составе нашей команды осталось только четверо из той плеяды, пробившейся в полуфинал Кубка.

Вот на вручение удостоверений и были приглашены в ФОК «Шинника» болельщики, которые дополнительно получили возможность присутствовать потом на открытой тренировке своих любимцев.

Удостоверения мастеров спорта в этот получили вратари Дмитрий Яшин и Станислав Антипин, полузащитник Дмитрий Самойлов и форвард Эльдар Низамутдинов, являющийся капитаном команды. Добавкой каждому к удостоверениям было по торту, в качестве десерта

Поздравляя новых мастеров спорта, нужно отметить, что среди 22 новых мастеров впервые за последние 22 года есть имя воспитанника ярославского футбола Артема Щадина. С этим можно поздравить и весь Ярославль.

И все же особо хочется выделить наших ветеранов команды – Дмитрия Яшина и Эльдара Низамутдинова, которым уже под 40 лет. Для футбола это очень большой срок. Редко кто сможет играть в футбол на высоком уровне в возрасте свыше 40 лет. Тем примечательнее, что Дмитрий и Эльдар будут завершать свою футбольную карьеру, добившись званий мастеров спорта. Ведь в футболе такие звания заслужить очень сложно, потому что это игра большого коллектива и для успеха здесь нужно не только много поработать, но еще и разные факторы удачно сложились. А они, как правило, упорно не складываются.

Так что, поздравим мастеров, показавших класс!

ИСТОЧНИК KP.RU

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