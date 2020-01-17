Повержен грозный «Грозный»

17 Янв. 2020 2020-01-17T23:04:24+03:00

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Опытная команда из Чеченской республики до старта 5-го тура чемпионата Высшей лиги находилась в группе, поджимающей лидирующую тройку, в которой, в частности, прочно обосновался ставропольский «Трансгаз», вчера на тайбрейке обыгравший наш «Ярославич».

Однако второй день тура в «Атланте» стал настоящим фейерверком неожиданностей. Скромный новичок лиги «Владимир», накануне всухую проиграв «Грозному», вдруг дал такой кромешный бой «Трансгазу», что едва не сотворил настоящую сенсацию. Команда Дениса Гаркушенко буквально выволокла Ставрополь на тайбрейк, где поставила 2-ую команду лиги в такое положение, которое можно назвать вслух.

Только представьте счет тайбрейка – 11:7 в пользу парней Гаркушенко!

Лишь недостаток опыта молодежи «Владимира» не дал родиться сенсации. Словно испугавшись содеянного, владимирцы стали упускать свои шансы и так не набрали больше ни одного очка, хотя настроение «газовикам» изрядно попортили, отобрав очко.

Еще большей неожиданностью стала игра нашей команды, которая впервые, пожалуй, предстала перед своими трибунами в самом лучшем виде. Если накануне «Ярославич» с огромным трудом добывал атакой очки у Ставрополя, больше ухватывая за счет ошибок соперника, то против грозного и опытного «Грозного» вдруг у ярославцев прорезалось долгожданное. Резко повысилась эффективность атак, причем, у всех. В одном только первом сете «Ярославич» набирает атакой более 10 очков, чего так не хватало против «газовиков». А еще пять результативных блоков в плюс. Мало того. «Ярославич» еще просто яростно стал биться за каждый мяч в защите, вытаскивая порой «мертвые» мячи.

Трудно сказать, что так резко подвигло всю команду враз. Возможно, присутствие на матче почетного президента «Ярославича» Сергея Шляпникова тоже возымело действие на ребят. Но общий настрой наших ребят в этом матче был запредельный. Апофеозом стал розыгрыш мяча в середине 1-го сета при счете 16:12. Несколько раз грозненцы пытались пробить защиту «Ярославича», но наши неизменно оставляли мяч в игре, то блоком, то неимоверными бросками. Наконец, 5-я попытка стала точкой – 17:13 в пользу «Ярославича». После такого фейерверка защиты стало понятно, что только победа будет итогом матча для команды Андрея Ноздрина.

Вся команда в этом матче заслуживала высоких оценок. Наш диагональный Сергей Локтионов выдал такую игру, что остановить его южане так и не смогли. А Сергей еще и подачами изрядно портил у соперников прием. Хотя в этом Сергей был не одинок. Подачи нашего блокирующего Виталия Дикарева тоже часто находили слабинки в защитных порядках «Грозного».

Но конечно, очень важным козырем у наших оказался связующий Алексей Сакеев. Впервые в сезоне он был настоящим дирижером атак своих партнеров. Причем, его знаменитые скидки по-прежнему были в ходу, но акцент атак Сергей строил на максимальном привлечении партнеров, чтобы добивать мячи в пол. И первый темп у Алексея работал исправно, а доигровщики Рафаэл Мигел и Иван Пискарев своим пушками пробивали «вражеские» блоки. Не случайно, победную точку в игре поставил именно капитан команды Пискарев.

А вот Рафаэла не выделить невозможно даже на общем высоком фоне. Его самоотверженность в защите просто зашкаливала. Дважды Рафаэл, спасая безнадежные мячи, перемахивал через рекламные щиты. В первом случае он едва не врезался в девочек группы поддержки, а во втором.. Тут он врезался коленом в скамейку для зрителей, которых, по счастью, не ней не было. Но колено, к несчастью, слегка повредил. Пришлось брать тайм-аут, чтобы наложить лед и повязку. Но в игру Рафаэл сразу вернулся, чтобы потом вместе со всеми праздновать победу. «Все у меня в порядке, - отметил Рафаэл. А в игре уже появилась уверенность». Значит, победы будут.

«Ярославич» - «Грозный» - 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:19)

ИСТОЧНИК KP.RU