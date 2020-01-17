В Ярославле по маршруту №70 вновь будет ходить автобус
Движение возобновится с 28 января
У автобуса №70 новая схема движенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автобус №70 от 15 МКР до ЖК «Норские резиденции» вновь выйдет на маршрут. Он начнет ходить с 28 января в ежедневном режиме, однако, схема его движения изменится из-за ремонта на Тутаевском шоссе.
Новый маршрут следования: «Фабрика Красный перевал» - улица Большая Норская - улица Куропаткова - улица 2-я Красноперевальская - Красноперевальский переулок - Ленинградский проспект – улица Панина – улица Строителей – улица Бабича до остановочного пункта «Тутаевское шоссе» в прямом и обратном направлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU