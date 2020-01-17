2020-01-17T19:00:27+03:00
Общество

В Ярославле по маршруту №70 вновь будет ходить автобус

Движение возобновится с 28 января
Полина Вачнадзе
Поделиться:
У автобуса №70 новая схема движенияУ автобуса №70 новая схема движенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Автобус №70 от 15 МКР до ЖК «Норские резиденции» вновь выйдет на маршрут. Он начнет ходить с 28 января в ежедневном режиме, однако, схема его движения изменится из-за ремонта на Тутаевском шоссе.

Новый маршрут следования: «Фабрика Красный перевал» - улица Большая Норская - улица Куропаткова - улица 2-я Красноперевальская - Красноперевальский переулок - Ленинградский проспект – улица Панина – улица Строителей – улица Бабича до остановочного пункта «Тутаевское шоссе» в прямом и обратном направлении.

РАСПИСАНИЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24