В Ярославле подрядчик будет исправлять неполадки на дороге, где постоянно скапливалась вода

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:23:14+03:00

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Исправлением недостатков на дороге на улице Панина в Ярославле займется подрядная организация АО «Ярдормост». Проблемы возникли на одном из перекрестков: там во время дождей постоянно скапливалась вода.

Пока что, в ближайшее время, подрядчик должен прочистить канавы, чтобы вода уходила. А весной, в рамках гарантийных обязательств, ему придется заняться переасфальтировкой, чтобы обеспечить поверхностный водоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU