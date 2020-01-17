В Ярославле подрядчик будет исправлять неполадки на дороге, где постоянно скапливалась вода
Он должен переделать асфальт на улице Панина
Проблемы возникли на одном из перекрестковФото: Мэрия Ярославля
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Исправлением недостатков на дороге на улице Панина в Ярославле займется подрядная организация АО «Ярдормост». Проблемы возникли на одном из перекрестков: там во время дождей постоянно скапливалась вода.
Пока что, в ближайшее время, подрядчик должен прочистить канавы, чтобы вода уходила. А весной, в рамках гарантийных обязательств, ему придется заняться переасфальтировкой, чтобы обеспечить поверхностный водоотвод.
ИСТОЧНИК KP.RU