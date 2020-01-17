Детский сад в Ярославле строят с опережением графика

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:10:30+03:00

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Детский сад с ясельными группами на 220 мест строят на улице Большая Норская. Его начали возводить в мае прошлого года, сейчас строительство идет с опережением графика. Готовность объекта – 70%.

Обещают, что новый детский сад будет современным и комфортным. В игровых комната на первом этаже оборудуют полы с подогревом, установит лифт – специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. По проекту в здании предусмотрены спортивный зал, музыкальная студия, компьютерный класс, кабинет логопеда.

Уже возведена коробка здания, утеплен фасад, сделана кровля. Произведено остекление и монтаж наружных сетей – канализация, электроснабжение. Сейчас идут пусконаладочные работы модульной газовой котельной, благоустраивается территория. Строительство планируют завершить до 31 июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU