Детский сад в Ярославле строят с опережением графика
Детский сад с ясельными группами на 220 мест строят на улице Большая Норская. Его начали возводить в мае прошлого года, сейчас строительство идет с опережением графика. Готовность объекта – 70%.
Обещают, что новый детский сад будет современным и комфортным. В игровых комната на первом этаже оборудуют полы с подогревом, установит лифт – специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. По проекту в здании предусмотрены спортивный зал, музыкальная студия, компьютерный класс, кабинет логопеда.
Уже возведена коробка здания, утеплен фасад, сделана кровля. Произведено остекление и монтаж наружных сетей – канализация, электроснабжение. Сейчас идут пусконаладочные работы модульной газовой котельной, благоустраивается территория. Строительство планируют завершить до 31 июля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU