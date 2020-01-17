В Ярославле скончался Заслуженный артист России Виктор Григорюк

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:47:48+03:00

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Заслуженный артист России, актер Ярославского ТЮЗа и Ярославского Камерного театра Виктор Григорюк ушел из жизни 16 января. Потрясающий актер, искренний, добрый, честный человек, настоящий джентльмен – так пишут о нем друзья и коллеги.

- Его роли в Камерном – это и Пехтерьев в «Русском ланче», и инспектор Русийон в «Смешных деньгах», и Баба Яга в детской сказке «Как Бабы Яги сказку спасали», и доктор Лесли в «Сильвии», и, конечно, большая роль в стихах, главная роль Арнольфа в «Не сотвори себе жену». Этот спектакль Виктор Иванович сыграл 7 декабря 2019 года в последний раз, - говорится в группе Камерного театра в соцсетях. - Но мы, его друзья и коллеги, считаем ключевой ролью Виктора Григорюка роль Дона Кихота в спектакле Владимира Воронцова «Дон Кихот. Версия умалишенных».

Он всех в театре окружал заботой и любовью, для каждого находил доброе слово или просто веселил шутками-прибаутками. Всегда у него находилась история к случаю или веселый анекдот. Несмотря на ряд серьезных заболеваний, он никогда не жаловался. Превозмогая постоянную боль, Виктор Иванович выходил на сцену, к своему зрителю. Всегда переживал, как принимают, что говорят про спектакль. В апреле 2019 года Виктор Григорюк отметил тройной юбилей – 75 лет со дня рождения, 55 лет на сцене и 10 лет спектаклю «Не сотвори себе жену». Мы запомним его таким - жизнерадостным, любящим людей Доном Кихотом.

Прощание с Виктором Григорюком состоится 18 января в 12.00 в Театре юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU