В Рыбинском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:34:09+03:00

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Артиллерийский снаряд нашли недалеко от деревни Якунники Рыбинского района. Местный житель, наткнувшийся на опасный предмет, сразу же сообщил о нем в правоохранительные органы.

На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального управления Росгвардии. Было установлено, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя времен Великой Отечественной войны. Никакую опасность для окружающих он не представлял.

Тем не менее, пресс-служба Управления Росгвардии предупреждает, что при обнаружении предметов, которые могут быть взрывоопасными, не трогайте их, а сразу же сообщите о своей находке.

ИСТОЧНИК KP.RU