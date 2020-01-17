В Рыбинском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Артиллерийский снаряд нашли недалеко от деревни Якунники Рыбинского района. Местный житель, наткнувшийся на опасный предмет, сразу же сообщил о нем в правоохранительные органы.
На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального управления Росгвардии. Было установлено, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя времен Великой Отечественной войны. Никакую опасность для окружающих он не представлял.
Тем не менее, пресс-служба Управления Росгвардии предупреждает, что при обнаружении предметов, которые могут быть взрывоопасными, не трогайте их, а сразу же сообщите о своей находке.
ИСТОЧНИК KP.RU