В Ярославле медведица Маша до сих пор не впала в спячку
Любимица всех ярославцев медведица Маша, несмотря на середину января, до сих пор не впала в спячку – не по зимнему теплая погода сбила животному весь режим.
- Самочувствие у Маши хорошее, кушает раз в день. Уснет, по всей видимости, только когда установится морозная погода, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Но возникает вопрос: если морозы так и не придут к нам область, уснет ли Маша? На это в пресс-службе ответили, что за 32 года жизни медведицы такого еще не случалось.
Хоть Маша сейчас и не спит, посетителей к ней не пускают, контактирует с ней только смотритель.
ИСТОЧНИК KP.RU