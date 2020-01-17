В Ярославле медведица Маша до сих пор не впала в спячку

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:23:26+03:00

Ест Маша сейчас один раз в день. ФОТО: Ярославский музей-заповедник

При этом самочувствие у нее хорошее

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Любимица всех ярославцев медведица Маша, несмотря на середину января, до сих пор не впала в спячку – не по зимнему теплая погода сбила животному весь режим.

- Самочувствие у Маши хорошее, кушает раз в день. Уснет, по всей видимости, только когда установится морозная погода, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Но возникает вопрос: если морозы так и не придут к нам область, уснет ли Маша? На это в пресс-службе ответили, что за 32 года жизни медведицы такого еще не случалось.

Хоть Маша сейчас и не спит, посетителей к ней не пускают, контактирует с ней только смотритель.

ИСТОЧНИК KP.RU