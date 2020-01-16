Пропавшего в Тутаеве мужчину разыскивают по всей области
Почти неделю продолжаются поиски пропавшего в Тутаеве Олега Баранова. 45-летний мужчина вышел из дома 11 января и не вернулся. Куда он исчез, неизвестно. Полиция и волонтеры ищут его по всей Ярославской области.
Мужчина не высокого роста, около 160см, плотного телосложения. Волосы темные, носит усы. Был одет в зимнюю камуфляжную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки. На голове – черная спортивная шапка.
Если вы знаете, куда мог пойти пропавший мужчина или видели его после 11 января, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, 102 или 112. Или позвоните волонтерам по номеру 89109640838
ИСТОЧНИК KP.RU