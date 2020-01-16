В ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле пострадал 7-летний ребенок
Девочка отправлена в больницу
Детское кресло спасло девочку от более серьезных травмФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ДТП произошло вчера, 15 января, около восьми вечера. На Ленинградском проспекте у дома №56/18 столкнулись ГАЗ и «Лада Калина».
В аварии пострадал ребенок – девочка 7 лет, пассажирка «Лады». Ее госпитализировали в больницу. К счастью, в момент ДТП девочка находилась в детском кресле и только это позволило избежать более серьезных травм.
Всего за день в Ярославской области произошло три ДТП с пострадавшими, три человека оказались в больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU