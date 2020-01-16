Куда обращаться, если не убирают снег и лед во дворах

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:49:13+03:00

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- Ходить по дворам и тротуарам невозможно. Лед кругом, песком не посыпан, идешь, ножками еле-еле перебираешь и думаешь, как бы не свалиться. Сегодня с трудом добралась до остановки, скользко, мокро, где льда нет – там грязь, - жалуется жительница Ленинского района Ярославля Ирина Михайлова.

Если во дворах домов не убран снег или лед, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу управляющей организации. Не забудьте, оставив заявку, записать ее номер.

Если от управляющей компании реакции не последовало, то есть снег, а в данной ситуации, лед не убран – можно жаловаться дальше, в контролирующие органы. Например, в муниципальную жилищную инспекцию Ярославля. Она находится по адресу улица Советская, дом 64, телефон: 40-99-00.

Также не лишним будет обратиться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области по адресу улица Чехова, дом 5, телефон организации: 78-56-52. Также госжилнадзор можно обратиться при помощи Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства: www.dom.gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU