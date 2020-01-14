2020-01-14T17:05:41+03:00
Общество

Восстанавливать освещение в Ярославле будет Ярэнерго

Сейчас решается вопрос об оказании этой услуги на постоянной основе
Полина Вачнадзе
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На ревизию одного светильника и замену одной лампы у бригады уходит до 30 минут. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго».На ревизию одного светильника и замену одной лампы у бригады уходит до 30 минут. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго».
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Пока что между Агентством по муниципальному заказу ЖКХ и филиалом «Ярэнерго» заключены разовые договоры, но, возможно, работы по восстановлению наружного освещения компанией будут проводиться на постоянной договорной основе.

В январе энергетики заменили около 200 ламп и отремонтировали боле 80 светильников в разных районах города, устранили дефекты на линиях электропередач.

Над улучшением освещения областного центра трудятся 28 человек, выделено девять машин.

Причиной того, что многие улицы и дворы Ярославля погрузились в темноту стало привлечение к обслуживанию сторонних организаций, которые не имели необходимые технические ресурсы и квалифицированный персонал. Из-за несвоевременного обслуживания некоторые элементы осветительной системы сейчас нуждаются в большом ремонте или даже замене. И процесс это не быстрый: на ревизию одного светильника и замену одной лампы у бригады уходит до 30 минут, серьезные нарушения могут потребовать и большего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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