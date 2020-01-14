В Рыбинске окунуться в купель можно будет только с берега

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:52:45+03:00

Совершить обряд все желающие смогут 19 января с 00:30 до 17:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этом году погода внесла значительные коррективы в организацию купелей к празднику Крещения Господня. Лед на водохранилище на данный момент едва достигает толщины в 10 сантиметров, тогда как безопасной является слой в 25 сантиметров.

Традиционно купель сделают в районе спасательной станции в микрорайоне Переборы. Коммунальные службы и спасатели предпримут все меры, чтобы в нынешних погодных условиях православные смогли в полной безопасности окунуться в иордань.

- Выход будет осуществляться с берега по специальным деревянным мосткам. Края ледяной купели дополнительно укрепят, - пояснил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Пушкарный.

И попросил рыбинцев не окунаться в необорудованных местах, особенно в самодельных прорубях на водоемах с проточным течением – это может быть опасно.

Место, определенное для купания, также оборудуют дополнительной подствекой, рядом установят палатки для переодевания. На месте будут дежурить медики, спасатели и полиция. Совершить обряд все желающие смогут 19 января с 00:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU