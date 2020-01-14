2020-01-14T16:52:45+03:00
Общество

В Рыбинске окунуться в купель можно будет только с берега

Лед на водохранилище едва достиг 10 сантиметров
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Совершить обряд все желающие смогут 19 января с 00:30 до 17:00.Совершить обряд все желающие смогут 19 января с 00:30 до 17:00.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В этом году погода внесла значительные коррективы в организацию купелей к празднику Крещения Господня. Лед на водохранилище на данный момент едва достигает толщины в 10 сантиметров, тогда как безопасной является слой в 25 сантиметров.

Традиционно купель сделают в районе спасательной станции в микрорайоне Переборы. Коммунальные службы и спасатели предпримут все меры, чтобы в нынешних погодных условиях православные смогли в полной безопасности окунуться в иордань.

- Выход будет осуществляться с берега по специальным деревянным мосткам. Края ледяной купели дополнительно укрепят, - пояснил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Пушкарный.

И попросил рыбинцев не окунаться в необорудованных местах, особенно в самодельных прорубях на водоемах с проточным течением – это может быть опасно.

Место, определенное для купания, также оборудуют дополнительной подствекой, рядом установят палатки для переодевания. На месте будут дежурить медики, спасатели и полиция. Совершить обряд все желающие смогут 19 января с 00:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запахло весной: зима в Ярославскую область не придет и на этой неделе
Восстанавливать освещение в Ярославле будет Ярэнерго
В Рыбинске окунуться в купель можно будет только с берега
На базе ярославских университетов появится научно-образовательный центр
Под Переславлем иномарка съехала в кювет. Погиб водитель
Двух братьев из Ярославля будут судить за мошенничество в крупном размере
Старый новый год в Брагино отметили убийством
Ярэнерго приступило к восстановлению системы уличного освещения города Ярославля
В Ярославской области рецидивист угнал у собутыльника «семерку»
В Ярославле началось рассмотрение дела о пытках Евгения Макарова в ИК-1
Дольщики Ярославской области могут записаться на выплату компенсаций
В Ярославле продолжаются работы по демонтажу знаменитого желтого дебаркадера
В Угличе продают историческую усадьбу купцов Переславцевых
Пара из Рыбинска задолжала 2,5 миллиона рублей и может лишиться семейного транспорта
В праздники ярославцы скачали более 800 тыс. гигабайт интернета
Безответственный отец из Ярославской области не платил алименты и провел 11 дней в спецприемнике
За год ярославцы заплатили почти миллион рублей таможенных пошлин за товары из-за границы
В час-пик на Московском проспекте столкнулись груженый самосвал и такси
В Рыбинске на «зебре» сбили двух пешеходов
В Ярославской области семья лишилась дома и земли
Ярославна Татьяна Макавеева отметила 100-летний юбилей
В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам
Какие районы Ярославской области в лидерах по строительству жилых домов
В Ярославле может измениться размер премий для одаренных детей
60-летнего ярославца подозревают в хладнокровном убийстве приятельницы