На базе ярославских университетов появится научно-образовательный центр
В Ярославле появится новый научно-образовательный центр. Он будет создан на базе ярославских университетов. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с пятью вузами – ЯрГУ, ЯГТУ, РГАТУ, ЯГПУ и ЯГМУ.
- На базе центра планируются проведение научных исследований, разработка новых конкурентоспособных технологий и продуктов, подготовка кадров как для существующих отраслей, так и для формирующихся рынков, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Благодаря работе центра студенты смогут стажироваться в различных организациях, а в дальнейшем – трудоустраиваться. Кроме того, ВУЗы будут помогать желающим в профессиональной переподготовке, а также повышении существующей квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU