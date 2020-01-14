На базе ярославских университетов появится научно-образовательный центр

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:52:37+03:00

ВУЗы будут помогать желающим в профессиональной переподготовке, а также повышении существующей квалификации. Фото: Правительство Ярославской области

На базе центра будут проводиться исследования, разработка новых технологий, а также подготовка кадров

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В Ярославле появится новый научно-образовательный центр. Он будет создан на базе ярославских университетов. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с пятью вузами – ЯрГУ, ЯГТУ, РГАТУ, ЯГПУ и ЯГМУ.

- На базе центра планируются проведение научных исследований, разработка новых конкурентоспособных технологий и продуктов, подготовка кадров как для существующих отраслей, так и для формирующихся рынков, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Благодаря работе центра студенты смогут стажироваться в различных организациях, а в дальнейшем – трудоустраиваться. Кроме того, ВУЗы будут помогать желающим в профессиональной переподготовке, а также повышении существующей квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU