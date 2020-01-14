Под Переславлем иномарка съехала в кювет. Погиб водитель

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:26:25+03:00

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Во вторник, 14 января, в 9.30 утра в Переславском районе на дороге Перелески-Шапошницы-Романово Шевроле съехало в кювет. За рулем иномарки был 70-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм. Машина получила технические повреждения.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU