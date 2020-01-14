Двух братьев из Ярославля будут судить за мошенничество в крупном размере

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:58:25+03:00

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Дело по мошенничеству в особо крупном размере передано в Кировский районный суд Ярославля. От рук мошенников пострадали 15 жителей города – они заплатили обманщикам 13 миллионов рублей, но в итоге остались и без денег, и без автомобилей.

Во время следствия было установлено, что два брата из Ярославля несколько лет назад организовали «бизнес». Они предлагали ярославцам купить легковые машины по сниженным ценам, но в действительности ничего продавать им не собирались, а просто брали с доверчивых горожан деньги. За один автомобиль жертвы мошенников отдавали от 299 тысяч рублей до 2,3 миллионов. Вот такой «предпринимательской деятельностью» мужчины занимались полгода - с ноября 2014 года по апрель 2015-го.

- Создавалась видимость реальной предпринимательской деятельности по продаже автотранспортных средств. Привлекаемые от новых покупателей деньги частично использовались для покупки автомобилей предыдущим заказчикам, другая часть использовалась подсудимыми по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Рассмотрение дела в суде начнется в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU