2020-01-14T15:58:25+03:00
Происшествия

Двух братьев из Ярославля будут судить за мошенничество в крупном размере

Потенциальных покупателей автомобилей обманули на 13 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
От рук мошенников пострадали 15 жителей городаОт рук мошенников пострадали 15 жителей городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Дело по мошенничеству в особо крупном размере передано в Кировский районный суд Ярославля. От рук мошенников пострадали 15 жителей города – они заплатили обманщикам 13 миллионов рублей, но в итоге остались и без денег, и без автомобилей.

Во время следствия было установлено, что два брата из Ярославля несколько лет назад организовали «бизнес». Они предлагали ярославцам купить легковые машины по сниженным ценам, но в действительности ничего продавать им не собирались, а просто брали с доверчивых горожан деньги. За один автомобиль жертвы мошенников отдавали от 299 тысяч рублей до 2,3 миллионов. Вот такой «предпринимательской деятельностью» мужчины занимались полгода - с ноября 2014 года по апрель 2015-го.

- Создавалась видимость реальной предпринимательской деятельности по продаже автотранспортных средств. Привлекаемые от новых покупателей деньги частично использовались для покупки автомобилей предыдущим заказчикам, другая часть использовалась подсудимыми по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Рассмотрение дела в суде начнется в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запахло весной: зима в Ярославскую область не придет и на этой неделе
Восстанавливать освещение в Ярославле будет Ярэнерго
В Рыбинске окунуться в купель можно будет только с берега
На базе ярославских университетов появится научно-образовательный центр
Под Переславлем иномарка съехала в кювет. Погиб водитель
Двух братьев из Ярославля будут судить за мошенничество в крупном размере
Старый новый год в Брагино отметили убийством
Ярэнерго приступило к восстановлению системы уличного освещения города Ярославля
В Ярославской области рецидивист угнал у собутыльника «семерку»
В Ярославле началось рассмотрение дела о пытках Евгения Макарова в ИК-1
Дольщики Ярославской области могут записаться на выплату компенсаций
В Ярославле продолжаются работы по демонтажу знаменитого желтого дебаркадера
В Угличе продают историческую усадьбу купцов Переславцевых
Пара из Рыбинска задолжала 2,5 миллиона рублей и может лишиться семейного транспорта
В праздники ярославцы скачали более 800 тыс. гигабайт интернета
Безответственный отец из Ярославской области не платил алименты и провел 11 дней в спецприемнике
За год ярославцы заплатили почти миллион рублей таможенных пошлин за товары из-за границы
В час-пик на Московском проспекте столкнулись груженый самосвал и такси
В Рыбинске на «зебре» сбили двух пешеходов
В Ярославской области семья лишилась дома и земли
Ярославна Татьяна Макавеева отметила 100-летний юбилей
В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам
Какие районы Ярославской области в лидерах по строительству жилых домов
В Ярославле может измениться размер премий для одаренных детей
60-летнего ярославца подозревают в хладнокровном убийстве приятельницы