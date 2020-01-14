Старый новый год в Брагино отметили убийством

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:50:35+03:00

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В ночь с 13 на 14 января в Ярославле произошло убийство. В Дзержинском районе 20-летний молодой человек у себя дома зарезал 41-летнего гостя.

Все произошло во время застолья в квартире одного из домов по улице Панина. Во время застолья со спиртным 20-летний парень повздорил с 31-летним знакомым. В руках у хозяина оказался кухонный нож. Вскоре он оказался в теле потерпевшего. Дважды.

Мужчина скончался на месте, а злоумышленника задержали. Следователи направили в суд ходатайство о заключении юноши под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU